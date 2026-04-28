24 लाख लोगों ने छोड़ा राघव चड्ढा का साथ, BJP में जाते ही हो गया नुकसान! कहा – सातों सांसद गलत नहीं

आपको बता दें कि बीते शुक्रवार तक उनके इंस्टाग्राम पर जहां 14.6 मिलियन फॉलोअर्स थे, वहीं पार्टी छोड़ने के ऐलान के बाद यह आंकड़ा गिरकर 12.2 मिलियन पर आ गया है। महज कुछ ही दिनों के भीतर करीब 24 लाख फॉलोअर्स का कम होना यह दर्शाता है कि आम आदमी पार्टी के समर्थकों के बीच उनके इस फैसले को लेकर भारी नाराजगी है। दूसरी तरफ, उठते सवालों के बीच राघव चड्ढा ने अपनी स्थिति स्पष्ट करते हुए कहा कि उनका यह निर्णय व्यक्तिगत नहीं बल्कि पार्टी के भीतर बन चुके 'दमघोंटू और जहरीले माहौल' का नतीजा था। उन्होंने आरोप लगाया कि संगठन के अंदर अब काम करने की आजादी नहीं बची थी और कुछ खास लोगों के हस्तक्षेप के कारण ईमानदार नेताओं को दरकिनार किया जा रहा था। चड्ढा के मुताबिक, उन्होंने पार्टी को खून-पसीने से सींचा था, लेकिन अब वहां सकारात्मक राजनीति की गुंजाइश खत्म हो चुकी थी।