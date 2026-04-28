राघव चड्ढा समेत 7 सांसदों के BJP में विलय होने पर मोदी सरकार की तरफ से आई प्रतिक्रिया, ED का भी किया जिक्र

बता दें कि आम आदमी पार्टी के सात राज्य सभा सांसद ने पार्टी छोड़ बीजेपी में शामिल हो गए, जिसमें राघव चड्ढा, अशोक मित्तल, संदीप पाठक, स्वाति मालिवाल, हरभजन सिंह, विक्रमजीत सिंह साहनी और राजिंदर गुप्ता शामिल है। राज्य सभा के सभापति सीपी राधाकृष्णन द्वारा इस विलय को मंजूरी दिए जाने के बाद बीजेपी की संख्या राज्यसभा में बढ़कर 113 हो गई है। वहीं, AAP की ताकत घटकर अब सिर्फ 3 सदस्यों तक रह गई है।