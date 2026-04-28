होर्मुज संकट के बीच मुंबई पहुंच रहे तेल और LPG टैंकर, जानिए कैसे हो रहा व्यापार

मुंबई पहुंच रहे तेल और LPG टैंकर (X)
US Iran Israel War: स्ट्रेट ऑफ होर्मुज (Strait of Hormuz) दुनिया का एक बहुत ही महत्वपूर्ण समुद्री रास्ता है। इस रास्ते से रोज बड़ी संख्या में तेल के जहाज गुजरते हैं। कई देश, खासकर भारत, अपना कच्चा तेल इसी रास्ते से मंगाता हैं। इसलिए यह जगह पूरी दुनिया के लिए बहुत अहम मानी जाती है।
हाल ही में यह इलाका फिर से चर्चा में आया है क्योंकि अमेरिका और ईरान के बीच तनाव बढ़ गया है। कुछ खबरों में कहा गया कि अमेरिका ने यहां निगरानी और दबाव बढ़ाया है, लेकिन असल में यह रास्ता पूरी तरह बंद नहीं हुआ है। अभी भी जहाज सामान्य रूप से यहां से गुजर रहे हैं।
एक भारतीय तेल टैंकर 'देश गरिमा' भी हाल में चर्चा में आया था। यह कतर से तेल लेकर भारत के मुंबई बंदरगाह पर सुरक्षित पहुंच गया। कुछ रिपोर्ट्स में इसके आसपास खतरे या तनाव की बात कही गई थी, लेकिन इसकी पूरी पुष्टि नहीं हुई।
इस समुद्री रास्ते से अभी भी कई तेल टैंकर लगातार आ-जा रहे हैं। निगरानी और तनाव के बावजूद व्यापार पूरी तरह रुका नहीं है। भारत के भी कई जहाज इस इलाके से होकर तेल लाते रहते हैं।
भारत तक तेल पहुंचाने के दो मुख्य समुद्री रास्ते माने जाते हैं। पहला और सबसे आम रास्ता ओमान की खाड़ी से होकर जाता है, जो अपेक्षाकृत सुरक्षित माना जाता है। दूसरा रास्ता ईरान और पाकिस्तान के किनारों के पास से होकर जाता है, लेकिन यह राजनीतिक रूप से ज्यादा संवेदनशील है और कम इस्तेमाल होता है।
कानून के हिसाब से कोई भी जहाज दूसरे देश के समुद्र से शांतिपूर्ण तरीके से गुजर सकता है। इसलिए किसी एक देश के लिए इस पूरे रास्ते को पूरी तरह रोकना आसान नहीं है। भारत के लिए यह रास्ता बहुत जरूरी है क्योंकि देश बड़ी मात्रा में तेल बाहर से मंगाता है। अगर इस रास्ते में दिक्कत होती है तो तेल महंगा हो सकता है और सप्लाई पर असर पड़ सकता है।
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