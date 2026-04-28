होर्मुज संकट के बीच मुंबई पहुंच रहे तेल और LPG टैंकर, जानिए कैसे हो रहा व्यापार

कानून के हिसाब से कोई भी जहाज दूसरे देश के समुद्र से शांतिपूर्ण तरीके से गुजर सकता है। इसलिए किसी एक देश के लिए इस पूरे रास्ते को पूरी तरह रोकना आसान नहीं है। भारत के लिए यह रास्ता बहुत जरूरी है क्योंकि देश बड़ी मात्रा में तेल बाहर से मंगाता है। अगर इस रास्ते में दिक्कत होती है तो तेल महंगा हो सकता है और सप्लाई पर असर पड़ सकता है।