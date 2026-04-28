बैंक मैनेजर की नौकरी छोड़कर शख्स बना किसान, 110 देशी सब्जियों के बीजों से छत पर शुरू की खेती

Araku Valley Tribal Farming: आंध्र प्रदेश की अराकू पहाड़ियों में एक बहुत ही अनोखी और बेहद छोटी कड़वी तोरी (बिटर गॉर्ड) पाई जाती है, जो मुश्किल से एक इंच जितनी होती है। इतनी छोटी और खास किस्म होने की वजह से ये आम बाजारों में नहीं मिलती और बहुत कम लोग इसके बारे में जानते हैं। लेकिन ये आज भी बची हुई है क्योंकि वहां के आदिवासी लोग इसे अपनी पारंपरिक खेती के तौर पर पीढ़ियों से उगाते आ रहे हैं। इसी तरह की अनोखी देशी किस्मों को टी. सांबा शिवा (जिन्हें लोग सांबाजी कहते हैं) ने खोजा, संभाला और अपने देशी बीजों के बड़े संग्रह का हिस्सा बना दिया।