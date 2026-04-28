28 अप्रैल 2026,

मंगलवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

बैंक मैनेजर की नौकरी छोड़कर शख्स बना किसान, 110 देशी सब्जियों के बीजों से छत पर शुरू की खेती

Organic Agriculture: आंध्र प्रदेश के अराकू पहाड़ियों में मिलने वाली अनोखी 1 इंच कड़वी तोरी जैसी दुर्लभ देशी किस्मों को टी. सांबा शिवा ने संरक्षित कर अपने 110+ देशी बीजों के कलेक्शन किया है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Devika Chatraj

Apr 28, 2026

बैंक की नौकरी छोड़कर किसान बना शख्स (AI)

Araku Valley Tribal Farming: आंध्र प्रदेश की अराकू पहाड़ियों में एक बहुत ही अनोखी और बेहद छोटी कड़वी तोरी (बिटर गॉर्ड) पाई जाती है, जो मुश्किल से एक इंच जितनी होती है। इतनी छोटी और खास किस्म होने की वजह से ये आम बाजारों में नहीं मिलती और बहुत कम लोग इसके बारे में जानते हैं। लेकिन ये आज भी बची हुई है क्योंकि वहां के आदिवासी लोग इसे अपनी पारंपरिक खेती के तौर पर पीढ़ियों से उगाते आ रहे हैं। इसी तरह की अनोखी देशी किस्मों को टी. सांबा शिवा (जिन्हें लोग सांबाजी कहते हैं) ने खोजा, संभाला और अपने देशी बीजों के बड़े संग्रह का हिस्सा बना दिया।

बचपन से ही खेती का शौक

सांबा शिवा को बचपन से ही खेती का बहुत शौक था। उन्होंने सिर्फ 9 साल की उम्र में अपनी पहली सब्जी उगा ली थी, जिसमें उनकी नानी ने उन्हें बहुत मदद की थी। नानी के घर का छोटा-सा किचन गार्डन देखकर ही उन्हें पौधों और बीजों से लगाव हो गया था।

बैंक की नौकरी से किसान बनने तक का सफर

सांबा शिवा ने सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में 33 साल नौकरी की और 2014 में शाखा प्रबंधक के पद से रिटायर हुए। नौकरी के दौरान वे अलग-अलग राज्यों में रहे, लेकिन हर जगह वे अपने साथ देशी बीज ले जाते और छोटा-सा बगीचा जरूर बनाते थे।

पूरी तरह प्राकृतिक खेती

वे खेती में किसी भी प्रकार के रासायनिक या जहरीले खाद का उपयोग नहीं करते। वे सुभाष पालेकर की जीरो बजट प्राकृतिक खेती पद्धति अपनाते हैं। इसमें वे घर पर बने प्राकृतिक घोलों का इस्तेमाल करते हैं, जैसे गोबर, गोमूत्र, गुड़ और दाल से तैयार जीवामृत, बीजों को सुरक्षित रखने के लिए बीजामृत, तथा कीटों से बचाव के लिए प्राकृतिक स्प्रे जैसे दशपर्णी अर्क और पंचपर्णी अर्क। इन तरीकों से उनकी भूमि उपजाऊ बनी रहती है और फसल पूरी तरह प्राकृतिक होती है।

110 से ज्यादा देशी किस्में उगाते हैं

उनका खेत किसी देशी बीजों के संग्रहालय जैसा है। वहां 110 से ज्यादा तरह की देसी सब्जियां उगाई जाती हैं।

  • बैंगन की 15 किस्में
  • लोबिया की 10 किस्में
  • मिर्च की 7 किस्में

कई तरह की जड़ और पत्तेदार सब्जियां

  • 1 फुट लंबी भिंडी
  • 2 फुट लंबी लोबिया
  • सालभर फल देने वाली लौकी
  • 3 साल तक चलने वाली बैंगन की किस्म और सबसे खास है अराकू की वो 1 इंच वाली कड़वी तोरी।

आदिवासी इलाकों से मिली अनोखी फसलें

सांबा शिवा ने अलग-अलग आदिवासी इलाकों से भी कई दुर्लभ बीज इकट्ठा किए हैं। अराकू घाटी से मिला कांटोला भी इनमें से एक है, जो वहां के लोगों की रोजमर्रा की खाने की चीज है। इसके अलावा ओडिशा, महाराष्ट्र, कर्नाटक और तमिलनाडु से भी कई पुरानी देशी किस्में उन्होंने जुटाई हैं।

साल में तीन बार फसल

उनका खेत साल में तीन बार फसल देता है, इसलिए खेत लगभग पूरे साल हरा-भरा रहता है।

बीज बचाने और बांटने का काम

उनका असली मकसद सिर्फ खेती करना नहीं है, बल्कि देशी बीजों को बचाना और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाना है। वे अपने बीज दूसरे किसानों, शहरी गार्डनिंग करने वालों और नए किसानों के साथ भी शेयर करते हैं। उनका मानना है कि बीज तभी जिंदा रहते हैं जब उन्हें बार-बार बोया और आगे बढ़ाया जाता है।

खबर शेयर करें:

Published on:

28 Apr 2026 10:00 am

Hindi News / National News / बैंक मैनेजर की नौकरी छोड़कर शख्स बना किसान, 110 देशी सब्जियों के बीजों से छत पर शुरू की खेती

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

भबानीपुर से तय होगी बंगाल की सियासी किस्मत? दीदी या दादा कौन मारेगा बाजी, चुनाव में हावी रहे ये फैक्टर्स

राष्ट्रीय

‘राघव-परिणीति की शादी है पार्टी में विवाद की वजह,’ AAP के पूर्व नेता नवीन जयहिंद ने लगाया बड़ा आरोप

AAP internal conflict
राष्ट्रीय

केजरीवाल के बाद सिसोदिया का भी ‘सत्याग्रह’ ऐलान, जज पर उठाए सवाल- वकील न रखने का फैसला

Manish Sisodia no lawyer statement
राष्ट्रीय

दाऊद के करीबी सलीम डोला को लाया गया भारत, ड्रग्स तस्करी मामले में लंबे समय से था वांटेड

Salim Dola
राष्ट्रीय

पीएम मोदी बने ‘मेसी’, बच्चों के साथ फुटबॉल खेलते हुए किए दे दनादन गोल

PM Narendra Modi plays football with youngsters
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.