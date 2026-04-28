‘उन्हें थानेदार होना चाहिए था’, AAP MLA मेहराज मलिक के जेल से छूटने पर केजरीवाल का PM Modi पर हमला

जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला और CPI(M) नेता मोहम्मद यूसुफ तारिगामी (विजेता) ने इस मामले के बाद PSA कानून के गलत इस्तेमाल पर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि यह कानून इतना सख्त है कि इसमें किसी व्यक्ति को बिना आरोप और बिना मुकदमे के दो साल तक हिरासत में रखा जा सकता है, जो ठीक नहीं है। उन्होंने साफ कहा कि मेहराज मलिक को इस कानून के तहत हिरासत में लेना गलत था और यह इसका दुरुपयोग है। आगे उन्होंने कहा, मुझे उम्मीद है कि इस हिरासत के लिए जिम्मेदार लोग हाई कोर्ट के फैसले से एक महत्वपूर्ण सबक सीखेंगे और इस बात पर विचार करेंगे कि जम्मू-कश्मीर में इन कानूनों का किस तरह दुरुपयोग हो रहा है।