पंजाब सरकार का चौथा यू-टर्न: 8 महीने में 4 बड़े फैसले वापस, AAP की साख पर सवाल

इन नियमों के आते ही शहरी योजनाकारों, आरडब्लूए और नागरिक संगठनों ने जोरदार विरोध शुरू कर दिया। लोगों का कहना था कि इन छूटों से पंजाब के शहर बेतरतीब बस्तियों में बदल जाएंगे। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने 24 दिसंबर 2025 को ही इन नियमों पर रोक लगा दी थी और साफ कहा था कि पुराने नियमों के तहत जो उल्लंघन थे, उन्हें अभी माफ नहीं किया जाएगा। आखिरकार सरकार को झुकना पड़ा और हाउसिंग विभाग ने नोटिफिकेशन जारी करके पुराने नियम यानी 2021 के बिल्डिंग रूल्स और 2018 के बाय लॉज को फिर से लागू कर दिया।