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भारत का यह राज्य है ‘नदियों का राजा’, बहती हैं 30 से ज़्यादा नदियाँ

Indian State With Most Rivers: क्या आपको पता है कि भारत का ऐसा कौनसा राज्य है, जहाँ सबसे ज़्यादा नदियाँ बहती हैं? आइए जानते हैं।

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भारत

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Tanay Mishra

Apr 28, 2026

River in Uttar Pradesh

River in Uttar Pradesh

भारत एक नदी-समृद्ध देश है, जहाँ हिमालय से निकलने वाली बारहमासी नदियाँ और प्रायद्वीपीय क्षेत्र की नदियाँ मिलकर जल संसाधनों का विशाल नेटवर्क बनाती हैं। देश के लगभग सभी राज्यों में कोई न कोई नदी बहती है, लेकिन एक राज्य ऐसा भी है जहाँ देश में सबसे ज़्यादा नदियाँ बहती हैं। उस राज्य का नाम उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) है। उत्तर प्रदेश को अगर 'नदियों का राजा' कहा जाए, तो गलत नहीं होगा।

बहती हैं 30 से ज़्यादा नदियाँ

उत्तर प्रदेश में 30 से ज़्यादा नदियाँ बहती हैं। यह संख्या अन्य राज्यों की तुलना में काफी ज़्यादा है। उत्तर प्रदेश गंगा के उपजाऊ मैदानों पर बसा है, इसलिए यहाँ छोटी-बड़ी कई नदियाँ और उनकी सहायक नदियाँ मिलती हैं। उत्तर प्रदेश की प्रमुख नदियों में गंगा, यमुना, घाघरा (सरयू), चंबल, बेतवा, राप्ती, गोमती, सों, टोंस आदि शामिल हैं।

उत्तर प्रदेश की जीवनरेखा है गंगा

गंगा नदी उत्तर प्रदेश की जीवनरेखा है, जो राज्य के उत्तर से दक्षिण की ओर बहती हुई बिहार में प्रवेश करती है। राज्य में बहने वाली नदियों का बड़ा हिस्सा गंगा बेसिन में आता है, जो देश का सबसे बड़ा नदी बेसिन है।

बेहद अहम है उत्तर प्रदेश का नदी-नेटवर्क

उत्तर प्रदेश का नदी-नेटवर्क बेहद ही अहम है। इन नदियों का कृषि, पेयजल, परिवहन और पर्यटन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। राज्य की उपजाऊ मिट्टी इन नदियों के जलोढ़ निक्षेप से बनी है, जिससे गेहूं, चावल, गन्ना और अन्य कई फसलों का अच्छा उत्पादन होता है। राज्य की नदियाँ मत्स्य पालन और नाविक परिवहन के लिए भी महत्वपूर्ण हैं। प्रयागराज में कुंभ मेला भी त्रिवेणी संगम पर आयोजित होता है, जहाँ तीन नदियों का संगम होता है। ये नदियाँ हैं - गंगा, यमुना और सरस्वती। ये नदियाँ न सिर्फ राज्य की अर्थव्यवस्था को मज़बूत करती हैं बल्कि सांस्कृतिक और धार्मिक विरासत को भी जोड़े रखती हैं।

सामने हैं कुछ चुनौतियाँ

उत्तर प्रदेश में नदियों के सामने कुछ चुनौतियाँ भी हैं, जिनमें प्रदूषण, गंदगी, अतिक्रमण और जलवायु परिवर्तन शामिल हैं। नदियों में औद्योगिक कचरा, सीवेज और कृषि अपशिष्ट मिलने से पानी गुणवत्ता प्रभावित हुई है। राज्य सरकार नमामि गंगे जैसी परियोजनाओं के ज़रिए सफाई और संरक्षण का प्रयास कर रही है। राज्य सरकार नदियों के किनारे वनरोपण, बाढ़ नियंत्रण और जल संरक्षण पर भी ध्यान दे रही है।

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Updated on:

28 Apr 2026 08:14 am

Published on:

28 Apr 2026 07:57 am

Hindi News / National News / भारत का यह राज्य है ‘नदियों का राजा’, बहती हैं 30 से ज़्यादा नदियाँ

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