भारत का यह राज्य है ‘नदियों का राजा’, बहती हैं 30 से ज़्यादा नदियाँ

उत्तर प्रदेश का नदी-नेटवर्क बेहद ही अहम है। इन नदियों का कृषि, पेयजल, परिवहन और पर्यटन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। राज्य की उपजाऊ मिट्टी इन नदियों के जलोढ़ निक्षेप से बनी है, जिससे गेहूं, चावल, गन्ना और अन्य कई फसलों का अच्छा उत्पादन होता है। राज्य की नदियाँ मत्स्य पालन और नाविक परिवहन के लिए भी महत्वपूर्ण हैं। प्रयागराज में कुंभ मेला भी त्रिवेणी संगम पर आयोजित होता है, जहाँ तीन नदियों का संगम होता है। ये नदियाँ हैं - गंगा, यमुना और सरस्वती। ये नदियाँ न सिर्फ राज्य की अर्थव्यवस्था को मज़बूत करती हैं बल्कि सांस्कृतिक और धार्मिक विरासत को भी जोड़े रखती हैं।