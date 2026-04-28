फिर बदला मौसम: 29 अप्रैल-3 मई तक आंधी बारिश की संभावना, IMD ने जारी किया इन राज्यों के लिए अलर्ट

आइएमडी के अनुसार सोमवार को उत्तर-पश्चिम और मध्य भारत के कुछ हिस्सों में लू या गंभीर लू की स्थिति बनी रही। बीते 24 घंटे में महाराष्ट्र के अकोला में पारा 46.9 डिग्री सेल्सियस पहुंचकर देश का सबसे गर्म स्थान रहा। इसके अलावा अमरावती, वर्धा, यवतमाल (महाराष्ट्र), बांदा (उत्तर प्रदेश), बाड़मेर और जैसलमेर (राजस्थान) सहित 7 शहरों में तापमान 46 डिग्री से ऊपर दर्ज किया गया। सोमवार को बिहार में आंधी-बारिश और बिजली गिरने से 7 लोगों एवं पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में बारिश के दौरान आकाशीय बिजली गिरने से दो लोगों की मौत हो गई।