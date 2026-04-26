AAP छोड़ते ही पंजाब सरकार ने हरभजन सिंह को मुश्किल में डाला, भारी बवाल के बावजूद घर के बाहर से हटाई सुरक्षा

राज्य सभा सासंद हरभजन सिंह के निजी सहायक मनदीप सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि पंजाब की भगवंत मान सरकार ने अचानक कार्रवाई करते हुए उनकी पूरी सुरक्षा हटा ली है। सांसद के घर के बाहर करीब 10 सुरक्षाकर्मी थे, जिन्हें अब हटा लिया गया है। इसके अलावा उन्हें दी गई सरकारी कार भी वापस ले ली है। हालांकि मान सरकार द्वारा सुरक्षा वापस लेने पर हरभजन सिंह की तरफ से अभी तक कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है।