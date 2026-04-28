दाऊद के करीबी सलीम डोला को लाया गया भारत, ड्रग्स तस्करी मामले में लंबे समय से था वांटेड

सलीम डोला की गिरफ्तारी अकेली घटना नहीं है, बल्कि यह लगातार चल रही बड़ी कार्रवाई का हिस्सा है। जून 2025 में उसके बेटे ताहेर डोला को संयुक्त अरब अमीरात से प्रत्यर्पित किया गया था। इसके बाद उसके करीबी सहयोगी सलीम मोहम्मद सोहेल शेख को दुबई से भारत लाकर गिरफ्तार किया गया। इन कार्रवाइयों ने साफ कर दिया है कि एजेंसियां इस पूरे नेटवर्क को खत्म करने के लिए लगातार काम कर रही हैं। मुंबई एंटी नारकोटिक्स सेल ने इन मामलों में अहम भूमिका निभाई है। यह नेटवर्क ड्रग्स निर्माण, तस्करी और अन्य आपराधिक गतिविधियों में शामिल रहा है, जिससे देश की सुरक्षा पर गंभीर असर पड़ता रहा है।