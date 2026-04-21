केजरीवाल vs जस्टिस स्वर्ण कांता: वो 3 ‘विवादित’ मुद्दे क्या थे, जिन पर कोर्ट में छिड़ी तीखी जंग? जानें पूरी कहानी

जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा ने उन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया जिसमें केजरीवाल ने उनके 'अधिवक्ता परिषद' आरएसएस समर्थित संगठन के कार्यक्रमों में शामिल होने पर संदेह जताया था। सोमवार को फैसला सुनाते हुए जज ने कहा कि वक्ताओं को वहां केवल कानूनी विषयों पर चर्चा के लिए आमंत्रित किया गया था और देश के न्यायाधीश पहले भी ऐसे आयोजनों का हिस्सा बनते रहे हैं। उन्होंने तर्क दिया कि किसी कानूनी सेमिनार में लेक्चर देना राजनीतिक पक्षपात का पैमाना नहीं हो सकता। जज ने यह भी जोड़ा कि याचिकाकर्ता ने केवल चुनिंदा कार्यक्रमों का जिक्र किया, जबकि वह एनएलयू, कॉलेजों, अस्पतालों और विभिन्न बार फोरम के कार्यक्रमों में भी समान रूप से शामिल होती रही हैं।