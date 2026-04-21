21 अप्रैल 2026,

मंगलवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

समाचार

नारी शक्ति वंदन अधिनियम पर सरकार की भूमिका संदिग्ध, NDA झूठा प्रचार कर रही है: कांग्रेस

महिला आरक्षण से जुड़े 'नारी शक्ति वंदन अधिनियम' विधेयक पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच आरोप-प्रत्यारोप का दौर जारी है। महिला आरक्षण विधेयक मामले पर ओडिशा कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर झूठा प्रचार करने का आरोप लगाया है।

2 min read
Google source verification

भुवनेश्वर

image

Vinay Shakya

Apr 21, 2026

Congress MP Saptagiri Sankar Ulaka

कांग्रेस सांसद सप्तगिरि शंकर उलाका (Photo- IANS)

महिला आरक्षण से जुड़े 'नारी शक्ति वंदन अधिनियम' विधेयक पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच आरोप-प्रत्यारोप का दौर जारी है। इस मामले पर कांग्रेस ने सत्ता पक्ष पर जुबानी हमला बोला है। ओडिशा प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार की है। ओडिशा कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर महिला आरक्षण विधेयक के कार्यान्वयन को लेकर झूठा प्रचार करने का आरोप लगाया है।

कांग्रेस ने NDA सरकार से पूछे तीखे सवाल

ओडिशा प्रदेश कांग्रेस कमेटी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में कोरापुट से सांसद सप्तगिरि शंकर उलाका ने कहा- जब विधेयक लोकसभा में पेश किया गया था, तब वे वहां मौजूद थे। उन्होंने कहा कि इस बिल पर सरकार की मंशा शुरू से ही संदिग्ध थी। सप्तगिरि शंकर उलाका ने कहा कि विधेयक 2023 में लगभग सर्वसम्मति से पारित हुआ था, केवल 2 सदस्यों ने इसका विरोध किया था। बाद में यह कानून बन गया। उलाका ने पूछा कि जब 2023 में कानून लागू हो गया तो सरकार को राजपत्र अधिसूचना जारी करने में देरी क्यों हुई? सरकार ने 16 अप्रैल 2026 को इस कानून की अधिसूचना जारी की। आखिर सरकार को राजपत्र अधिसूचना जारी करने में 3 साल क्यों लग गए?

कांग्रेस चाहती थी कि महिला आरक्षण तुरंत लागू हो

सप्तगिरि शंकर उलाका ने कहा- कांग्रेस पार्टी चाहती थी कि लोकसभा की 543 सीटों में से 181 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित करने के साथ-साथ अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए भी प्रावधान किए जाएं। इसे 2024 से तुरंत लागू किया जाए। सरकार ने चुनावों के बीच संसद का विशेष सत्र बुलाया और इसे 2026 की जनगणना और परिसीमन से जोड़कर 850 सीटों वाली विस्तारित विधानसभा में आरक्षण का प्रस्ताव रखा।

दक्षिणी राज्यों के प्रतिनिधित्व को कम कर सकती है परिसीमन प्रक्रिया

कांग्रेस नेता ने आगे कहा कि परिसीमन प्रक्रिया जनसंख्या के आधार पर दक्षिणी राज्यों के प्रतिनिधित्व को कम कर सकती है और असम और जम्मू-कश्मीर जैसे राज्यों में सीटों के आवंटन को सीमित कर सकती है, जहां भाजपा के पास कोई वोट नहीं है। सप्तगिरि शंकर उलाका ने भाजपा सरकार पर महिला आरक्षण के नाम पर गलत सूचना फैलाने का आरोप लगाया है।

उन्होंने जोर देकर कहा कि कांग्रेस ने ऐतिहासिक रूप से महिला सशक्तिकरण को प्राथमिकता दी है। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री से लेकर राज्यपाल, मुख्यमंत्री और पंचायत नेताओं तक के पदों तक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने हालिया राष्ट्रीय संबोधन में 29 मिनट के भाषण में कांग्रेस का 59 बार और TMC का 10 बार जिक्र किया, जो उनकी बेबसी और कमजोरी को दर्शाता है।

ये भी पढ़ें

बंगाल चुनाव 2026: नंदीग्राम विधानसभा सीट पर पूरे देश की नजर, वफादारी की राख से उपजी बगावत की ‘नई आग’
राष्ट्रीय
West Bengal Elections

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

political

political news

politics

Published on:

21 Apr 2026 05:31 am

Hindi News / News Bulletin / नारी शक्ति वंदन अधिनियम पर सरकार की भूमिका संदिग्ध, NDA झूठा प्रचार कर रही है: कांग्रेस

बड़ी खबरें

View All

समाचार

ट्रेंडिंग

Jaipur: आतंकी ‘खरगोश’ की मदद करने वाले 4 संदिग्ध जयपुर से गिरफ्तार, राजधानी में ATS कर रही ताबड़तोड़ कार्रवाई

Terrorist Umar Haris
जयपुर

KCR का ‘हाइड्रा’ अभियान को लेकर CM रेवंत रेड्डी पर हमला, कहा- सरकार ने गरीबों का घर तोड़ने के लिए नई व्यवस्था बनाई

BRS Chief KCR
समाचार

डोनाल्ड ट्रंप की धमकी के बाद ईरान का करारा जवाब, पेजेशकियान ने कहा- अमेरिका के दबाव में नहीं झुकेंगे

Irani President Masoud Pezeshkian
समाचार

भारत-दक्षिण कोरिया के बीच रणनीतिक साझेदारी मजबूत, ऊर्जा आपूर्ति पर दोनों देशों ने कर ली डील?

South Korea President and PM modi
समाचार

गुड़ली में आग : हवा के साथ लपटें अस्पताल तक पहुंचीं

उदयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.