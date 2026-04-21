बंगाल चुनाव 2026: नंदीग्राम विधानसभा सीट पर पूरे देश की नजर, वफादारी की राख से उपजी बगावत की ‘नई आग’

बंगाल विधानसभा चुनाव (Bengal Assembly Elections) में इस बार नंदीग्राम की लड़ाई 2021 से अलग है। उस समय मुकाबला ममता बनर्जी बनाम शुभेंदु अधिकारी था, लेकिन 2026 में तस्वीर बदल गई है। अब शुभेंदु अधिकारी को चुनौती उनके ही पूर्व करीबी और चुनाव प्रबंधक रहे पवित्र कर दे रहे हैं। कभी दाहिना हाथ कहे जाने वाले पवित्र कर अब TMC के टिकट पर अपने ही पूर्व गुरु के खिलाफ खड़े हैं। उनका कहना है कि अपमान और उपेक्षा ने उन्हें बगावत के लिए मजबूर किया और अब यह लड़ाई नंदीग्राम के स्वाभिमान की है। शुभेंदु अधिकारी के लिए यह चुनाव सिर्फ सीट बचाने का नहीं, बल्कि साख का सवाल है। वे नंदीग्राम के साथ भवानीपुर में भी ममता बनर्जी को चुनौती दे रहे हैं। यहां जीत उन्हें बड़े राजनीतिक कद की ओर ले जा सकती है।