दिल्ली में बड़े हादसे, लोधी कॉलोनी में दीवार गिरने से मजदूर की मौत, ग्रेटर कैलाश में आग से मची अफरा-तफरी

इसी रात साउथ दिल्ली के ग्रेटर कैलाश-1 इलाके में स्थित टाटा कम्युनिकेशंस के कार्यालय में भी भीषण आग लग गई। अग्निशमन विभाग को रात 2:47 बजे सावित्री सिनेमा के सामने स्थित बहुमंजिला इमारत में आग लगने की सूचना मिली। सूचना मिलते ही दमकल विभाग ने तत्काल सात फायर टेंडर मौके पर भेजे। आग की गंभीरता को देखते हुए बाद में गाड़ियों की संख्या बढ़ाकर 10 कर दी गई। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए रात 3:01 बजे मेक-4 अलर्ट जारी किया गया।