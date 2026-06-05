भारत ने ऊर्जा सुरक्षा पर दिया जोर, कहा- वेनेजुएला एक अवसर, हम जहां से चाहें वहां से तेल खरीदेंगे

उन्होंने बताया कि दोनों पक्षों के बीच बातचीत मुख्य रूप से ऊर्जा साझेदारी को मजबूत करने पर केंद्रित रही। इसके अलावा टंडन ने कहा कि संसाधनों से समृद्ध वेनेजुएला में खनन, पशुपालन, परिवहन, कृषि उपकरण, ऑटोमोबाइल और फार्मा क्षेत्रों में व्यापक अवसर मौजूद हैं। इस बात पर भी विचार किया गया कि भारतीय कंपनियां इन क्षेत्रों में किस प्रकार नई साझेदारियां स्थापित कर सकती हैं। उधर, वेनेजुएला ने यह भी माना कि भारत ने अच्छे और कठिन दोनों समय में उसका साथ दिया है और वह एक पसंदीदा साझेदार है। प्रधानमंत्री मोदी ने द्विपक्षीय साझेदारी को और मजबूत बनाने तथा ग्लोबल साउथ के हितों को आगे बढ़ाने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई।