मोहाली में युवती की चाकू गोदकर हत्या, सिरफिरे आशिक ने दिया वारदात को अंजाम

गुरुवार 4 जून को आरोपी हरविंदर ऑफिस पहुंचा। जहां दोनों के बीच किसी बात को लेकर विवाद हो गया। इसके बाद आरोपी हरविंदर ने चाकू से डिंपल पर ताबड़तोड़ वार कर दिए। इसे देखकर कंपनी में काम कर रहे अन्य लोग भी घबरा गए और दफ्तर में अफरातफरी का माहौल कायम हो गया। वहीं, डिंपल को गंभीर रूप से जख्मी करने के बाद आरोपी ने खुद की भी जान लेने की कोशिश की। वहीं, पूरा वाकया सीसीटीवी में कैद हो गया।