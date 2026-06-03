4 साल के मासूम की जान का दुश्मन बना मां का प्रेमी, पीट-पीटकर उतारा मौत के घाट

पुलिस ने मंगलवार को आरोपी शंभू शर्मा के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर लिया। अधिकारियों का कहना है कि अभी तक यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि आरोपी ने बच्चे के साथ इतनी क्रूरता क्यों की। साथ ही पुलिस यह भी जांच कर रही है कि क्या बच्चे की मां को इस कथित अपराध की जानकारी थी या नहीं। मामले के सभी पहलुओं की जांच की जा रही है और पुलिस जल्द ही विस्तृत जानकारी सामने आने की उम्मीद जता रही है।