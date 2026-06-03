समर कैंप में गई मासूम की जान! पिच तैयार करते समय रोलर के नीचे दबा आरव, दो कोच पर केस दर्ज

बार्शी शहर पुलिस की प्रारंभिक जांच में यह बात सामने आई है कि मैदान पर मौजूद बच्चे अपने क्रिकेट प्रशिक्षकों (कोच) के कहने पर ही उस भारी-भरकम पिच रोलर को खींचने का काम कर रहे थे। सबसे हैरान करने वाली बात यह रही कि इस बेहद जोखिम भरे काम के दौरान मैदान पर बच्चों की सुरक्षा या उनकी निगरानी के लिए कोई भी वयस्क पर्यवेक्षक मौजूद नहीं था। बिना किसी सुरक्षा इंतजामों के बच्चों से रोलर खिंचवाया जा रहा था, जो आखिरकार मासूम की मौत की वजह बना।