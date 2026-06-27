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TET पेपर लीक मामला: पुलिस के हत्थे चढ़े मुख्य आरोपी, पहली तस्वीरें आईं सामने; नेटवर्क खंगालने में जुटी मुंबई-ठाणे पुलिस

Maharashtra TET Paper Leak: मुंबई में महाराष्ट्र TET पेपर लीक मामले के आरोपियों के विजुअल सामने आए हैं। पुलिस इस पूरे रैकेट के मास्टरमाइंड, डिजिटल सबूतों और कथित वित्तीय लेन-देन की जांच कर रही है। मामले में कई लोगों से पूछताछ जारी है और जांच का दायरा लगातार बढ़ाया जा रहा है।
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पुणे

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Imran Ansari

Jun 27, 2026

Maharashtra TET Paper Leak

TET पेपर लीक मामले में पुलिस के हत्थे चढ़े आरोपी

Mumbai TET Paper Leak ; महाराष्ट्र शिक्षक पात्रता परीक्षा (TET) पेपर लीक मामले में पुलिस और प्रशासन एक्शन मोड में आ गया है। ठाणे में प्रश्नपत्र लीक होने की खबर सामने आने के तुरंत बाद पुलिस ने मुस्तैदी दिखाते हुए छापेमारी शुरू कर दी है। इस मामले में पुलिस के हाथ बड़ी कामयाबी लगी है और रैकेट से जुड़े मुख्य आरोपियों को हिरासत में ले लिया गया है। मुंबई और ठाणे पुलिस की संयुक्त कार्रवाई के बाद आरोपियों की पहली तस्वीरें भी सामने आ चुकी हैं, जिससे साफ है कि जांच एजेंसियां इस लीक के पीछे छिपे पूरे नेटवर्क को ध्वस्त करने के लिए कड़े कदम उठा रही हैं।

डिजिटल सबूतों और पैसों के लेन-देन की खंगाल रही पुलिस

महाराष्ट्र TET पेपर लीक मामले में पुलिस कई पहलुओं पर एक साथ जांच कर रही है। जांच एजेंसियां यह पता लगाने में जुटी हैं कि पेपर लीक का मास्टरमाइंड कौन है और इसके तार राज्य के किन-किन जिलों तक फैले हैं। पुलिस इस एंगल से भी पड़ताल कर रही है कि प्रश्नपत्र परीक्षा केंद्र तक पहुंचने से पहले किस स्तर पर लीक हुआ और क्या इसमें परीक्षा एजेंसी, प्रिंटिंग प्रेस या डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क का कोई अंदरूनी व्यक्ति शामिल था। इसके अलावा आरोपियों से बरामद मोबाइल फोन, व्हाट्सऐप चैट और अन्य डिजिटल उपकरणों को फोरेंसिक जांच के लिए भेजा गया है, ताकि यह पता लगाया जा सके कि प्रश्नपत्र किन-किन लोगों तक पहुंचा। साथ ही कथित तौर पर हुए पैसों के लेन-देन की भी जांच की जा रही है और बैंक खातों व ऑनलाइन ट्रांजैक्शन का बारीकी से विश्लेषण किया जा रहा है।

विपक्ष के सवालों के बीच पुलिस का सख्त रुख

जहां एक तरफ विपक्ष इस मुद्दे पर सरकार की प्रशासनिक क्षमता पर सवाल उठा रहा है, वहीं पुलिस कमिश्नरेट की ओर से साफ कहा गया है कि किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। कल कोर्ट में पेशी के बाद आरोपियों की पुलिस कस्टडी मांगी जाएगी ताकि इस पूरे रैकेट की तह तक पहुंचा जा सके।

युवाओं के भविष्य पर बार-बार आघात

महाराष्ट्र में शिक्षक पात्रता परीक्षा (TET) का पेपर परीक्षा से महज 24 घंटे पहले लीक होना राज्य की परीक्षा प्रणाली पर एक और गहरा धब्बा है। ठाणे में हुई पुलिसिया कार्रवाई और परीक्षा के आधिकारिक तौर पर स्थगित होने से करीब 6 लाख से अधिक अभ्यर्थियों की महीनों की कड़ी मेहनत और उम्मीदों पर पानी फिर गया है। यह पहली बार नहीं है जब राज्य में इस तरह का प्रशासनिक खिलवाड़ देखा गया है

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Published on:

27 Jun 2026 05:57 pm

Hindi News / State / TET पेपर लीक मामला: पुलिस के हत्थे चढ़े मुख्य आरोपी, पहली तस्वीरें आईं सामने; नेटवर्क खंगालने में जुटी मुंबई-ठाणे पुलिस

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