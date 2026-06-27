TET पेपर लीक मामला: पुलिस के हत्थे चढ़े मुख्य आरोपी, पहली तस्वीरें आईं सामने; नेटवर्क खंगालने में जुटी मुंबई-ठाणे पुलिस

महाराष्ट्र TET पेपर लीक मामले में पुलिस कई पहलुओं पर एक साथ जांच कर रही है। जांच एजेंसियां यह पता लगाने में जुटी हैं कि पेपर लीक का मास्टरमाइंड कौन है और इसके तार राज्य के किन-किन जिलों तक फैले हैं। पुलिस इस एंगल से भी पड़ताल कर रही है कि प्रश्नपत्र परीक्षा केंद्र तक पहुंचने से पहले किस स्तर पर लीक हुआ और क्या इसमें परीक्षा एजेंसी, प्रिंटिंग प्रेस या डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क का कोई अंदरूनी व्यक्ति शामिल था। इसके अलावा आरोपियों से बरामद मोबाइल फोन, व्हाट्सऐप चैट और अन्य डिजिटल उपकरणों को फोरेंसिक जांच के लिए भेजा गया है, ताकि यह पता लगाया जा सके कि प्रश्नपत्र किन-किन लोगों तक पहुंचा। साथ ही कथित तौर पर हुए पैसों के लेन-देन की भी जांच की जा रही है और बैंक खातों व ऑनलाइन ट्रांजैक्शन का बारीकी से विश्लेषण किया जा रहा है।