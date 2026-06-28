लोहगढ़ किले की चोटी पर पहुंचे आरोपी, पुलिस ने रीक्रिएट किया मर्डर सीन; प्रेमी चेतन की बाइक, हुडी और हेडफोन जब्त

Lohagarh Fort police recreated murder scene: महाराष्ट्र के सबसे चर्चित लोहगढ़ किला मर्डर केस में रोज नए-नए खुलासे हो रहे हैं। दरअसल, रविवार को पुलिस ने केतन की मंगेतर और उसके प्रेमी को चेतन दोनों को लेकर घटनास्थल पर लेकर पहंची और मर्डर का सीन रीक्रिएट किया। इस दौरान पुलिस ने केतन अग्रवाल की वजन और हाइट के हिसाब से एक डमी भी लेकर गई थी, जिससे हत्या के सीन को दुबारा किया गया। बता दें कि पुणे ग्रामीण पुलिस के एसपी संदीप सिंह गिल ने समाचार एजेंसी एएनआई से बात करते हुए इस रीक्रेअशन की पुष्टि की है। उन्होंने बताया कि जांच के लिहाज से यह कदम बेहद महत्वपूर्ण था।