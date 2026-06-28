Ketan Agarwal Murder Case: ‘3 साल की आजादी’ के लिए मंगेतर की हत्या? केतन मर्डर केस में नया खुलासा

पुलिस जांच में सामने आया है कि वारदात को अंजाम देने से पहले सिया गोयल और चेतन चौधरी ने कथित तौर पर गूगल पर 'मंगेतर को जान से मारने के तरीके' जैसे विषय सर्च किए थे। जांच के अनुसार, दोनों पहले अकेले लोहगढ़ किला भी गए थे, जहां उन्होंने कथित रूप से यह देखा कि केतन को किस जगह से धक्का देना आसान होगा। पुलिस का दावा है कि आरोपियों ने वारदात से पहले पूरी योजना बनाई, भेष बदलने के लिए अलग कपड़े और हुडी पहनने की तैयारी की तथा गिरफ्तारी की स्थिति में पुलिस के सवालों के जवाब में क्या कहना है, इसकी भी पहले से प्रैक्टिस की थी।