केतन अग्रवाल मर्डर: सिया गोयल और चेतन चौधरी को आज कोर्ट में किया जाएगा पेश

पुणे के बिज़नेसमैन केतन अग्रवाल (Ketan Agarwal) के मर्डर के आरोप में उसकी मंगेतर सिया गोयल (Siya Goyal) और उसके बॉयफ्रेंड चेतन चौधरी (Chetan Chaudhary) की पुलिस रिमांड आज, सोमवार, 29 जून को खत्म हो रही है। ऐसे में आज दोनों को कोर्ट में पेश किया जाएगा। दोनों को पुणे की वडगांव मजिस्ट्रेट कोर्ट में पेश किया जाएगा, जहाँ दोनों को 23 जून को पुलिस रिमांड पर भेजने का फैसला सुनाया गया था। कोर्ट में दोनों की आगे की रिमांड या न्यायिक हिरासत पर फैसला हो सकता है।