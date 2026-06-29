Ketan Murder Case: केतन को धक्का मारने से 34 मिनट पहले सिया और चेतन के बीच फोन पर बात, पुलिस ने किया खुलासा

Ketan Murder Case: पुणे के बिजनेसमैन केतन हत्याकांड में लगातार बड़े खुलासे हो रहे है। इसी बीच पुलिस ने एक और खुलासा करते हुए कहा कि लोहागढ़ किले से केतन को धक्का देने से 34 मिनट पहले आरोपी सिया और चेतन के बीच बातचीत हुई थी। पुलिस का मानना है कि इस आखिरी कॉल के दौरान ही सिया ने चेतन को किले की जगह और आस-पास कोई नहीं होने की जानकारी दी होगी। इसके बाद दोनों ने वारदात को अंजाम दिया है।