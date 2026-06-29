कोलकाता में ट्राम की हो सकती है वापसी, शुभेन्दु सरकार ने दिया सर्वे का आदेश, कब चली थी पहली ट्राम?

कोलकाता में ट्राम को अभी सिर्फ दो रूट पर चलाया जा रहा है। एक गारिया हाट से एस्प्लेनेड और दूसरा श्यामबाजार से एस्प्लेनाड। वामपंथी सरकार के दौर में ट्राम के 40 रूट थे, लेकिन ममता बनर्जी की सरकार में ज्यादा रूटों को बंद कर दिया गया था। अब भाजपा की सरकार फिर से ट्राम सर्विस को जिंदा करने में जुटी हुई है। सरकार का कहना है कि पहले पुरानी पटरियों को दुरुस्त किया जाएगा और फिर आधुनिक ट्राम गाड़ियां लाएगी। सरकार ने कहा कि इसका मकसद रोजाना सफर के साथ-साथ पर्यटन को बढ़ावा देना भी है।