दिल्ली में भीषण गर्मी से मिलेगी राहत! गुरुवार से बदलेगा मौसम, गुजरात, बिहार समेत इन राज्यों में होगी मानसून की एंट्री

आमतौर पर दिल्ली में मानसून 27 जून तक पहुंच जाता है, लेकिन इस बार इसकी रफ्तार धीमी रही है। मौसम विशेषज्ञों का अनुमान है कि राजधानी में मानसून 4 जुलाई के बाद दस्तक दे सकता है। महेश पलावत के मुताबिक, 2 या 3 जुलाई के आसपास दिल्ली के अलग-अलग इलाकों में छिटपुट बारिश हो सकती है, हालांकि उमस फिलहाल बनी रहने की संभावना है। वहीं मौसम विभाग के अनुसार मानसून की रेखा रविवार को सूरत, इंदौर, मंडला, डाल्टनगंज और मोतिहारी से होकर गुजर रही थी। अगले तीन से चार दिनों के दौरान गुजरात, मध्य प्रदेश, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों और उत्तराखंड में मानसून के आगे बढ़ने के लिए मौसम अनुकूल बना हुआ है।