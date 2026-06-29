केतन अग्रवाल मर्डर: सिया ने दिया था सिग्नल, चेतन ने भी की थी पूरी तैयारी

कैब ड्राइवर वैभव ने बताया कि बाली ट्रिप के लिए पुणे से मुंबई एयरपोर्ट जाने वाली कैब में सुबह करीब 10 बजे उसने सिया और उसके भाई साहिल को पिक किया। इस दौरान सिया कैब में बैठे से मना कर रही थी। इसी बात पर सिया और साहिल में काफी बहस हुई और साहिल ने ज़बरदस्ती सिया को कैब में बैठाया। इसके बाद वो दोनों रावेत पहुंचे, जहां केतन भी कैब में बैठ गया। रास्ते में सिया और साहिल के बीच लगातार बहस होती रही। एक्सप्रेसवे पर एक जगह रुकने के बाद सिया ने कैब की डिक्की खुलवाकर अपने पर्स से कुछ निकाला, जिसके कुछ देर बाद केतन का पासपोर्ट गायब होने की बात सामने आई। इससे बाली ट्रिप रद्द हो गई।