Modi Cabinet Reshuffle: मोदी कैबिनेट से धर्मेंद्र प्रधान के साथ हरदीप सिंह पुरी की भी क्यों हो सकती है छुट्टी? जानें वजह

Modi Cabinet Reshuffle 2026: मोदी कैबिनेट फेरबदल को लेकर चर्चाएं तेज हो गई है। बताया जा रहा है कि पीएम नरेंद्र मोदी की नई टीम में कई नेताओं की छुट्टी हो सकती है, जबकि हाल ही में एनडीए में शामिल हुए नेताओं को मौका मिल सकता है। हालांकि फेरबदल कब होगा, इसको लेकर आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, संसद के मानसून सत्र से पहले केंद्रीय कैबिनेट में फेरबदल हो सकता है।