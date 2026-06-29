केतन को धक्का देने के लिए सिया ने चेतन को दिया था ये सीक्रेट सिग्नल, क्राइम सीन रीक्रिएशन में हुआ खुलासा

सिया गोयल के वकील आशुतोष श्रीवास्तव ने क्राइम सीन रीक्रिएशन और पुलिस के दावों पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि पुलिस हिरासत में आरोपी द्वारा दिया गया कथित कबूलनामा अदालत में सीधे सबूत के रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता। उनका कहना है कि अगर अभियोजन पक्ष के पास कोई स्वतंत्र और पुख्ता सबूत हैं, तो उन्हें अदालत में पेश करना होगा। फिलहाल इस मामले की जांच जारी है और अभी तक पुलिस ने चार्जशीट दाखिल नहीं की है। ऐसे में आगे की जांच और अदालत की कार्यवाही के बाद ही पूरे मामले की तस्वीर पूरी तरह साफ हो पाएगी।