चेतन सिया के लव अफेयर का केतन को था शक, मर्डर केस में नया खुलासा

Ketan Agarwal Murder Case New Twist: केतन अग्रवाल मर्डर केस में नया खुलासा हुआ है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, सिया के मंगेतर केतन को पहले से शक था कि सिया और चेतन के बीच लव अफेयर है। इस मामले में जांच जैसे-जैसे आगे बढ़ रही है, वैसे-वैसे चौंकाने वाली जानकारियां सामने आ रही हैं। पुणे ग्रामीण पुलिस की जांच और क्राइम सीन रीक्रिएशन में कई अहम बातें सामने आई हैं, जिनसे पूरे हत्याकांड की साजिश और योजना की परतें खुलती नजर आ रही हैं।

