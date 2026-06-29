Ketan Murder Case: प्री-वेडिंग शूट और बर्थडे सेलिब्रेशन में केतन के साथ रुकने से बचना चाहती थी सिया, जांच में आई अहम जानकारी

Ketan Murder Case: पुणे के कारोबारी केतन अग्रवाल हत्याकांड में पुलिस जांच में कई नए खुलासे सामने आए हैं। इसी बीच पुलिस ने बताया कि सिया ने केतन की हत्या क्यों की थी? पुलिस के अनुसार, आरोपी सिया ने बाली में होने वाले प्री-वेडिंग फोटोशूट और महाबलेश्वर में जन्मदिन सेलिब्रेशन के दौरान केतन अग्रवाल के साथ एक ही कमरे में ठहरने से बचने के लिए कई कोशिशें की थीं। इस कारण ही सिया ने 18 जून को केतन की हत्या की साजिश रची और पहले केतन का पोसपोर्ट भी गायब कर दिया।