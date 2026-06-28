मेरी आमदनी 4 करोड़ रुपये है और मैं शादी में 17 करोड़ कैसे खर्च करता? केतन हत्याकांड में सिया के पिता ने खोले राज

Ketan Agrawal Murder Case: पुणे के कारोबारी केतन अग्रवाल के हत्याकांड में आरोपी सिया के पिता ने बड़ा खुलासा किया है। केतन और सिया की शादी नवंबर में होने वाली थी और इसके लिए राजस्थान में 17 करोड़ का एक महल बुक किया था। इस पर अब सिया के पिता प्रवीण गोयल ने बयान दिया है। उन्होंने शादी को लेकर करोड़ों रुपये के खर्च वाली बात को पूरी तरह गलत बताया है। उन्होंने कहा कि वह शादी में अधिक से अधिक 5 करोड़ रुपये ही खर्च कर सकते थे।