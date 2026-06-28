‘बहू लाने निकला था, बेटे की अर्थी लेकर लौटना पड़ा’, केतन के पिता का छलका दर्द, सिया-चेतन के लिए मांगी फांसी

पिंपरी-चिंचवड़ में आयोजित कैंडल मार्च के दौरान केतन के पिता विशाल अग्रवाल ने कहा, "मेरी सिर्फ एक अपील है। मेरे 26 साल के बेटे की बिना किसी वजह के हत्या कर दी गई। मेरा बेटा किसी भी तरह से गलत नहीं था। मैं उसकी शादी कराने और घर में बहू लाने निकला था, लेकिन कभी नहीं सोचा था कि मुझे अपने बेटे की अर्थी लेकर लौटना पड़ेगा। मैं चाहता हूं कि मेरे बेटे को न्याय मिले और उसके हत्यारों को फांसी की सजा मिले। मुझे कानून व्यवस्था पर पूरा भरोसा है और जांच एजेंसियों के काम से मैं संतुष्ट हूं।"