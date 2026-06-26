लोहगढ़ किला हत्याकांड: ‘केतन गंजा था, इसलिए उससे शादी नहीं करना चाहती थी’, पूछताछ में सिया गोयल का दावा

आरोपी सिया गोयल के पिता प्रवीण गोयल की तबीयत खराब होने के कारण उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मीडिया से बातचीत में उन्होंने केतन अग्रवाल की मौत पर गहरा दुख व्यक्त किया। वहीं सिया की मां ने कहा कि होने वाले दामाद ने हमें बेटे से भी ज्यादा प्यार दिया। अगर हमारी बेटी इस घटना की दोषी है, तो दोषियों को भी उसी खाई से धक्का दे देना चाहिए।