सिया और चेतन का प्यार का खुमार उतरा! पहले केतन को मार डाला, अब एक-दूसरे पर मढ़ रहे हत्या का दोष

पुलिस के अनुसार, अब तक की जांच में यह सामने आया है कि केतन अग्रवाल की हत्या अचानक नहीं की गई, बल्कि इसके पीछे कई दिनों तक की गई कथित सुनियोजित तैयारी थी। जांच में पहले भी सामने आ चुका है कि 18 जून को लोहगढ़ किले पर केतन को ले जाया गया, जहां उसे कथित रूप से खाई में धक्का देकर मार दिया गया। शुरुआत में इस घटना को हादसा माना गया था, लेकिन बाद में जांच में हत्या और आपराधिक साजिश का मामला दर्ज किया गया। 18 जून से पहले भी कई बार केतन की जान लेने की योजना दोनों ने बनाई थी, लेकिन किसी न किसी कारण से वह बच जाता।