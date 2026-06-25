केतन अग्रवाल मामले में दुकान का नौकर बना सरकारी गवाह, सिया गोयल की बढ़ेगी मुश्किलें

Pune Lohagad Fort Murder: पुणे के ऐतिहासिक लोहगढ़ किले पर कारोबारी केतन अग्रवाल (26) की हत्या के मामले में जांच को बड़ा और बेहद अहम मोड़ मिल गया है। पुणे ग्रामीण पुलिस की क्राइम ब्रांच को इस सनसनीखेज हत्याकांड में एक सरकारी गवाह मिल गया है। मुख्य आरोपी चेतन चौधरी के दुकान में काम करने वाले नीरज कुमार ने पुलिस को अहम जानकारी दी है। उसकी गवाही अब अदालत में इस पूरे हत्याकांड की सबसे मजबूत कड़ी साबित हो सकती है।