अरुणाचल प्रदेश में बाढ़ से मची तबाही, 7 जिलों से टूटा संपर्क, तीन की मौत और 9 लापता

Arunachal Pradesh Floods: अरुणाचल प्रदेश में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश और बादल फटने की घटनाओं ने हालात बेहद गंभीर बना दिए हैं। राज्य के कीयी पान्योर जिले में 24 जून को हुए भीषण क्लाउडबर्स्ट के बाद नेशनल हाईवे-13 का होज-पोटिन मार्ग पूरी तरह बंद हो गया है, जिससे राज्य के सात जिलों का संपर्क बाकी हिस्सों से टूट गया है। इस आपदा में अब तक तीन लोगों की मौत हो चुकी है जबकि नौ लोग लापता बताए जा रहे हैं। लगातार बारिश और भूस्खलन के कारण राहत और बहाली कार्यों में भी भारी दिक्कतें आ रही हैं। प्रशासन और बचाव एजेंसियां लगातार हालात पर नजर बनाए हुए हैं।