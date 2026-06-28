IMD Monsoon Alert: सिक्किम में भारी बारिश,बाढ़ से बुरा हाल, पुल ढहा, कई राज्यों में रेड और ऑरेंज अलर्ट

IMD Rain Forecast in Several States : भारत में मौसम में तेजी से बदलाव आ रहा है। मानसून की गतिविधियों के चलते पूर्वी और उत्तरपूर्वी भारत में व्यापक रूप से भारी वर्षा हुई है। तेज बारिश बाढ़ से सिक्किम में बेली ब्रिज ढह गया। बाढ़, भूस्खलन और जनजीवन में व्यवधान का अंदेशा बढ़ गया है। यह स्थिति उपमहाद्वीप में लगातार आगे बढ़ रहे दक्षिण-पश्चिम मानसून की बढ़ती ताकत दर्शा रही है। दक्षिण-पश्चिम मानसून देश के मध्य और उत्तरी भागों की ओर लगातार बढ़ रहा है। मौसम विभाग ने मानसून का कहर के कारण पूर्वी भारत में रेड अलर्ट जारी किया है। आज अत्यधिक भारी बारिश की आशंका जताते हुए पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। इधर भारत के पूर्वोत्तर में निरंतर भारी बारिश हो रही है, जबकि असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और अन्य राज्यों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है।