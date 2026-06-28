MP Weather Alert : 15 जिलों तक आकर ठहरा मानसून, आज 45 जिलों में होगी तेज आंधी-बारिश

MP Weather :मध्य प्रदेश में प्री-मानसून एक्टिविटी और मानसून की एंट्री के बाद अब मौसम के दो अलग - अलग रंग देखने को मिल रहे हैं। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान राज्य के 45 जिलों में तेज आंधी के साथ भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। हालांकि, चिंता की बात ये है कि, मानसून राज्य के 15 जिलों में दस्तक दे चुका है, बावजूद इसके फिलहाल ये एक ही जगह पर ठहर गया है, जिससे मौसम विज्ञानियों समेत प्रदेश के किसानों की बारिश को लेकर चिंता बढ़ने लगी है।