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इंडियन एयर फोर्स को मिलेगा नया ब्रह्मास्त्र, भारत अब खुद बनाएगा 5th Gen फाइटर जेट

India 5th Generation Fighter Jet: दुनिया की ताकतवर सेनाओं की सूची में अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए भारत ने स्वदेशी 5वीं पीढ़ी के स्टील्थ फाइटर जेट ‘एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट’ प्रोजेक्ट को तेज कर दिया है।

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भारत

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Saurabh Mall

May 27, 2026

_India 5th generation fighter jet

भारत का बड़ा कदम: स्वदेशी 5th Gen स्टील्थ फाइटर AMCA प्रोजेक्ट को मिली रफ्तार (इमेज सोर्स: पत्रिका और ANI)

Indian Air Force 5th Generation Fighter Jet: भारत अब रक्षा क्षेत्र में एक और बड़ा कुछ करने की तैयारी में है। दुनिया की ताकतवर सेनाओं की सूची में अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए भारत ने स्वदेशी 5वीं पीढ़ी के स्टील्थफाइटर जेट ‘एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट’ प्रोजेक्ट को तेज कर दिया है।

रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए नए ‘रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल’ के बाद यह साफ हो गया है कि देश अब आधुनिक लड़ाकू विमानों के मामले में आत्मनिर्भर बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। यह फाइटर जेट सिर्फ दुश्मनों की रडार पकड़ से बचने में सक्षम नहीं होगा, बल्कि हवा से हवा और हवा से जमीन पर हमला करने में भी बेहद ताकतवर माना जा रहा है। खास बात यह है कि इंडियन एयर फोर्स की जरूरतों को ध्यान में रखकर तैयार किए जा रहे इस ट्विन-इंजन स्टेल्थ विमान का पहला प्रोटोटाइप कॉन्ट्रैक्ट साइन होने के 30 महीने के भीतर उड़ान भर सकता है।

जानकारी के मुताबिक, अभी कुल पांच लो-ऑब्जर्व वाला फाइटर जेट प्रोटोटाइप डेवलप किए जाने हैं

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Published on:

27 May 2026 08:56 pm

Hindi News / National News / इंडियन एयर फोर्स को मिलेगा नया ब्रह्मास्त्र, भारत अब खुद बनाएगा 5th Gen फाइटर जेट

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