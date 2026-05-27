इंडियन एयर फोर्स को मिलेगा नया ब्रह्मास्त्र, भारत अब खुद बनाएगा 5th Gen फाइटर जेट

रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए नए ‘रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल’ के बाद यह साफ हो गया है कि देश अब आधुनिक लड़ाकू विमानों के मामले में आत्मनिर्भर बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। यह फाइटर जेट सिर्फ दुश्मनों की रडार पकड़ से बचने में सक्षम नहीं होगा, बल्कि हवा से हवा और हवा से जमीन पर हमला करने में भी बेहद ताकतवर माना जा रहा है। खास बात यह है कि इंडियन एयर फोर्स की जरूरतों को ध्यान में रखकर तैयार किए जा रहे इस ट्विन-इंजन स्टेल्थ विमान का पहला प्रोटोटाइप कॉन्ट्रैक्ट साइन होने के 30 महीने के भीतर उड़ान भर सकता है।