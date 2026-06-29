कोलकाता में रिवॉल्वर दिखाकर 70 लाख की वसूली के आरोप में पूर्व पार्षद शम्स इकबाल गिरफ्तार

सिर्फ एक हफ्ते में फिरहाद हकीम के दो करीबी सहयोगी गैर-कानूनी कामों के लिए गिरफ्तार हुए हैं। पहले उनके OSD कालीचरण गिरफ्तार हुए, और अब गार्डन रीच में उनके दाहिने हाथ माने जाने वाले शम्स इकबाल की गिरफ्तारी हुई है। उनके ममता बनर्जी का साथ छोड़ने के पीछे एक वजह है।