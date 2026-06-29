इस्लाम छोड़कर बना नास्तिक, फिर गया ईरान: फैयाज प्रेमजी के बारे में हुआ खुलासा

Faiyaz Premji Mumbai Case: मुंबई में मुहर्रम पर लोगों को जहरीले कैप्सूल देकर दहलाने की कोशिश करने वाले फैयाज प्रेमजी के बारे में कई चौंकाने वाली जानकारी सामने आई है। पुलिस जांच में सामने आया है कि फैयाज ने दर्द निवारक कैप्सूल बताकर हजारों लोगों को मारने की योजना बनाई थी। जांच एजेंसियों ने दावा किया कि इन कैप्सूलों में जिंक फॉस्फाइड नामक जहरीला रसायन मिलाया था।