29 जून 2026,

सोमवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

T20 World Cup 2026

Fifa World Cup 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

इस्लाम छोड़कर बना नास्तिक, फिर गया ईरान: फैयाज प्रेमजी के बारे में हुआ खुलासा

Mumbai Muharram : मुंबई में मुहर्रम के दौरान तौर पर जहरीले कैप्सूल बांटने के आरोप में गिरफ्तार फैयाज प्रेमजी को लेकर कई चौंकाने वाले खुलासे सामने आए हैं। पुलिस जांच में उसकी कथित साजिश, इस्लाम छोड़ने का दावा, ईरान में बिताए समय और विवादित बयानों की भी जांच की जा रही है।
2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Ashib Khan

Jun 29, 2026

Faiyaz Premji Arrested

आरोपी फैयाज प्रेमजी को पुलिस ने किया गिरफ्तार (Photo-X @priyadar_singh)

Faiyaz Premji Mumbai Case: मुंबई में मुहर्रम पर लोगों को जहरीले कैप्सूल देकर दहलाने की कोशिश करने वाले फैयाज प्रेमजी के बारे में कई चौंकाने वाली जानकारी सामने आई है। पुलिस जांच में सामने आया है कि फैयाज ने दर्द निवारक कैप्सूल बताकर हजारों लोगों को मारने की योजना बनाई थी। जांच एजेंसियों ने दावा किया कि इन कैप्सूलों में जिंक फॉस्फाइड नामक जहरीला रसायन मिलाया था।

सुधारवादी सोच से शुरू हुआ सफर

इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक फैयाज प्रेमजी गुजरात के कच्छ का रहने वाला था और खोजा शिया समुदाय सें संबंध रखता था। विभिन्न इंटरव्यू और यूट्यूब कार्यक्रमों में उन्होंने बताया था कि उनका परिवार बाद में पुणे आकर बस गया, जबकि कुछ मौकों पर उन्होंने हैदराबाद से भी पारिवारिक जुड़ाव का जिक्र किया। उनके पिता पुणे में व्यवसायी हैं।

प्रेमजी का कहना है कि बचपन से ही धार्मिक मान्यताओं पर सवाल उठाने की आदत ने उन्हें पारंपरिक सोच से अलग राह पर ला खड़ा किया।

2019 में छोड़ दिया था इस्लाम

आरोपी फैयाज प्रेमजी के अनुसार उसने 2019 में इस्लाम छोड़ दिया था और खुद को नास्तिक घोषित कर दिया। इसके बाद वे ईरान में चला गया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक फैयाज की मां और बहन ईरान में रहती है। 

फैयाज के मुताबिक, ईरान में धार्मिक सुधारों का माहौल बन रहा है, लेकिन बाद में उन्होंने कहा कि वहां की स्थिति उनकी अपेक्षा से कहीं अधिक कट्टर थी। ईरान में रहने के दौरान उन्होंने शेयर बाजार में ट्रेडिंग को अपनी आजीविका बताया और कई दक्षिणपंथी पॉडकास्ट व यूट्यूब चैनलों पर शिया इस्लाम, ईरान और अपने धर्म परिवर्तन को लेकर खुलकर बयान दिए।

उत्पीड़न के लगाए आरोप

फैयाज प्रेमजी ने अपने कई इंटरव्यू में धार्मिक संस्थाओं और नेताओं की आलोचनाओं के कारण उनके खिलाफ शिकायतें दर्ज कराई गई। उसने कहा कि पुणे स्थित दुकान में भी तोड़फोड़ की गई और सामाजिक रूप से अलग-थलग कर दिया। 

पुलिस द्वारा की जा रही जांच

मुंबई पुलिस के अनुसार, मुहर्रम के दौरान जहर देने की साजिश प्रेमजी की सार्वजनिक गतिविधियों में अब तक का सबसे गंभीर और खतरनाक मोड़ माना जा रहा है। पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि इस कथित साजिश के पीछे उसकी मंशा क्या थी और क्या उसने यह योजना अकेले बनाई थी या उसे किसी अन्य व्यक्ति की मदद भी मिली थी।

मेरी आमदनी 4 करोड़ रुपये है और मैं शादी में 17 करोड़ कैसे खर्च करता? केतन हत्याकांड में सिया के पिता ने खोले राज

ये भी पढ़ें
Siya Goyal father statement

खबर शेयर करें:

Published on:

29 Jun 2026 10:59 am

Hindi News / National News / इस्लाम छोड़कर बना नास्तिक, फिर गया ईरान: फैयाज प्रेमजी के बारे में हुआ खुलासा

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

Ketan Murder Case: प्री-वेडिंग शूट और बर्थडे सेलिब्रेशन में केतन के साथ रुकने से बचना चाहती थी सिया, जांच में आई अहम जानकारी

Siya Goyal father statement
राष्ट्रीय

‘लोहागढ़ फोर्ट में घटना के समय मौजूद लोग सामने आए’, केतन की मौत के बाद पिता ने की भावुक अपील

Ketan Agarwal Murder Case, Ketan Agarwal FIR, Lohagad Fort Murder, Siya Goyal, Chetan Chaudhary, Ketan Agarwal Latest News, Pune Murder Case, Kiwale Bridge, Lohagad Fort, Pune Crime News,
राष्ट्रीय

कोलकाता में रिवॉल्वर दिखाकर 70 लाख की वसूली के आरोप में पूर्व पार्षद शम्स इकबाल गिरफ्तार

Shams Iqbal Arrested
राष्ट्रीय

चेतन सिया के लव अफेयर का केतन को था शक, मर्डर केस में नया खुलासा

ketan Murder Case
राष्ट्रीय

कांग्रेस ने मांगा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का इस्तीफा, ऑपरेशन सिंदूर पर संसद को गुमराह करने का लगाया आरोप

Karnataka Congress Chief BK Hariprasad
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.