28 जून 2026,

रविवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

T20 World Cup 2026

Fifa World Cup 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

‘BBA में ग्रेजुएट, एक साल में 19 बार किया विदेश का दौरा’, कौन है फैयाज प्रेमजी; जिसका मुहर्रम पर मुंबई को दहलाने का था प्लान

Mumbai Muharram Poison Capsule Case: आरोपी फैयाज प्रेमजी मूल रूप से पुणे के विमान नगर में रहने वाला है। वह बीबीए ग्रेजुएज है।
2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Ashib Khan

Jun 28, 2026

Faiyaz Premji Arrested

आरोपी फैयाज प्रेमजी को पुलिस ने किया गिरफ्तार (Photo-X @priyadar_singh)

Faiyaz Premji Arrested: मुंबई में मुहर्रम के दिन बड़ी घटना को अंजाम देने की साजिश का खुलासा हुआ है। पुलिस ने समय रहते एक युवक को गिरफ्तार कर लिया, जो कि लोगों के बीच जहरीले कैप्सूल बांट रहा था। आरोपी की पहचान फैयाज प्रेमजी के रूप में हुई है। दरअसल, कैप्सूल खान से करीब 11 लोगों की तबीयत खराब हो गई थी। फिलहाल सभी की हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है।

पिछले एक साल में किए 19 विदेश दौरे

आरोपी फैयाज प्रेमजी मूल रूप से पुणे के विमान नगर में रहने वाला है। वह बीबीए ग्रेजुएज है। वह पुणे में पेंट रंग-रोगन का बिजनेस चलाता है। NDTV की एक रिपोर्ट के मुताबिक फैयाज की मां और बहन ईरान में रहती है। 2019 से 2025 के बीच ईरान और इराक की कई यात्राएं भी कर चुका हैं। जिनमें से केवल पिछले एक साल में उसने 19 बार वहां का दौरा किया है। 

ऐसे में पुलिस अब जांच कर रही है कि फैयाज ने इतनी विदेश यात्राएं क्यों की है? इसके अलावा आतंकी एंगल से भी मामले की जांच की जा रही है। 

पुलिस उपायुक्त (डीसीपी) जयंत मीणा ने पुष्टि की कि कैप्सूल में जिंक फॉस्फाइड मिलाया गया था और आरोपी के पास इन्हें वितरित करने की कोई वैध अनुमति नहीं थी।

दर्द की दवा बताकर बांट रहा था कैप्सूल

मामले में जानकारी देते हुए पुलिस ने कहा कि आरोपी जुलूस के दौरान लोगों को दर्द की दवा और इम्यूनिटी बूस्टर बताकर कैप्सूल बांट रहा था। वहीं जांच में सामने आया कि कैप्सूलों में जिंक फॉस्फाइड नामक जहरीला रसायन मिला हुआ था, जिसका इस्तेमाल चूहे मारने की दवा में किया जाता है। 

15 हजार लोगों को मारने की थी साजिश

पुलिस पूछताछ के दौरान आरोपी फैयाज ने अपना मकसद भी बताया है। उसने कहा कि उसका मकसद जुलूस में शामिल लोगों को मारना था। इस दौरान फैयाज ने यह भी स्वीकार किया कि वह करीब 15 हजार लोगों को मारना चाहता था। 

पुलिस ने आरोपी के कब्जे से 14,900 जहरीले कैप्सूल बरामद किए हैं। शुरुआती जांच में आशंका जताई गई है कि बड़ी संख्या में कैप्सूल पहले ही लोगों में बांटे जा चुके थे।

इसके अलावा जांच में पता चला कि आरोपी ने 30 हजार खाली कैप्सूल और 50 किलोग्राम फॉस्फोरस का ऑर्डर भी दिया था।

तीन महिला स्वयंसेवकों की सतर्कता से बचीं हजारों जानें

इस पूरे मामले का खुलासा तीन महिला स्वयंसेवकों की सूझबूझ से हुआ। इनमें से एक महिला ने आरोपी को संदिग्ध तरीके से कैप्सूल बांटते देखा और उसे रोक लिया। महिला ने जब आरोपी से पूछा तो उसने इसे इम्यूनिटी बूस्टर बताया। शक होने पर महिलाओं ने कैप्सूल खोलकर देखा तो उसमें पाउडर भरा हुआ था। जिसके बाद तुरंत पुलिस को सूचना दी गई। 

इसके बाद लाउडस्पीकर से अपील की गई कि जिन लोगों ने भी युवक से कैप्सूल लिए है, वह उसका सेवन नहीं करें। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपी फैयाज को गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है और उम्मीद जताई जा रही है कि और भी अहम खुलासे हो सकते हैं।

मेरी आमदनी 4 करोड़ रुपये है और मैं शादी में 17 करोड़ कैसे खर्च करता? केतन हत्याकांड में सिया के पिता ने खोले राज

ये भी पढ़ें
Siya Goyal father statement

खबर शेयर करें:

Published on:

28 Jun 2026 01:57 pm

Hindi News / National News / ‘BBA में ग्रेजुएट, एक साल में 19 बार किया विदेश का दौरा’, कौन है फैयाज प्रेमजी; जिसका मुहर्रम पर मुंबई को दहलाने का था प्लान

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

Ketan Murder Case: पुलिस ने सिया और चेतन से आमने-सामने बैठाकर की पूछताछ, केतन की हत्या को लेकर हुए कई अहम खुलासे

Pune fort murder
राष्ट्रीय

Mann Ki Baat: पीएम नरेंद्र मोदी की अपील के बाद देश में सोना खरीदना कम हुआ या नहीं,जानिए एक्सपर्ट्स से

PM Modi Appeal not to Buy Gold Impact News
राष्ट्रीय

पश्चिम बंगाल में भी लागू होगा UCC, मंत्री दिलीप घोष बोले- विधानसभा में बिल पास होना तय

Dilip Ghosh on UCC Bill in West Bengal.
राष्ट्रीय

PM मोदी ने बताया कैसे आम लोगों ने बचाया देश को संकट से, Made in India C295 विमान का भी किया जिक्र

Maan Ki Baat
राष्ट्रीय

IMD Monsoon Alert: सिक्किम में भारी बारिश,बाढ़ से बुरा हाल, पुल ढहा, कई राज्यों में रेड और ऑरेंज अलर्ट

Sikkim Heavy Rain News
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.