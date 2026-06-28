‘BBA में ग्रेजुएट, एक साल में 19 बार किया विदेश का दौरा’, कौन है फैयाज प्रेमजी; जिसका मुहर्रम पर मुंबई को दहलाने का था प्लान

Faiyaz Premji Arrested: मुंबई में मुहर्रम के दिन बड़ी घटना को अंजाम देने की साजिश का खुलासा हुआ है। पुलिस ने समय रहते एक युवक को गिरफ्तार कर लिया, जो कि लोगों के बीच जहरीले कैप्सूल बांट रहा था। आरोपी की पहचान फैयाज प्रेमजी के रूप में हुई है। दरअसल, कैप्सूल खान से करीब 11 लोगों की तबीयत खराब हो गई थी। फिलहाल सभी की हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है।