SpiceJet ने सामान मिलने में देरी व विमान में न बैठने देने पर कपल को 62,000 रुपए दिए, आयोग का आदेश

SpiceJet Pays 62000 Rupees Couple: सऊदी अरब के मक्का मदीना से हज कर भारत के श्रीनगर लौट रहे एक जोड़े को वैलिड बोर्डिंग पास होने के बावजूद फ्लाइट में चढ़ने से रोक दिया गया। इस पर कंज्यूमर कमीशन की चेयरपर्सन डॉ. फराह डिबा और सदस्य शबनम मानस्की की बेंच ने याचिकाकर्ता गुलाम नबी फाफू की अपील पर सुनवाई करते हुए स्पाइसजेट को सेवा में कमी का दोषी मानते हुए मुआवजा देने का आदेश दिया। कमीशन ने यात्रियों को हुई परेशानी और आर्थिक नुकसान के लिए स्पाइसजेट को जिम्मेदार ठहराते हुए शिकायतकर्ताओं के पक्ष में फैसला सुनाया और उन्हें टिकट की मूल कीमत के साथ-साथ मुआवजा देने का आदेश दिया। अब स्पाइसजेट ने सेवा में कमी मानते हुए कपल को 62,000 दिए हैं। रात भर हवाई अड्डे पर फंसे इन हज यात्रियों को फ्लाइट में चढ़ने से रोक दिया गया था।