Delhi Airport Incident: दिल्ली एयरपोर्ट पर टकराए दो विमानों के पंख, जानें क्या है पूरा मामला और कैसे हुआ

घटना के बाद यात्रियों ने राहत की सांस ली लेकिन एयरपोर्ट प्रशासन के प्रति नाराजगी भी जताई। एविएशन एक्सपर्ट्स ने इसे ग्राउंड कंट्रोल की 'गंभीर लापरवाही' करार दिया है और कड़े एक्शन की मांग की है। डीजीसीए की टेक्निकल टीम दोनों विमानों के फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर और कॉकपिट वॉयस रिकॉर्डर की जांच करेगी। साथ ही, ड्यूटी पर मौजूद एटीसी अधिकारियों और ग्राउंड स्टाफ से पूछताछ की जाएगी। दिल्ली एयरपोर्ट पर लगातार बढ़ता एयर ट्रैफिक और उड़ानों का दबाव इसका एक बड़ा कारण हो सकता है। त्योहारी या व्यस्त सीजन में जब उड़ानों की संख्या बढ़ जाती है, तो एटीसी और ग्राउंड हैंडलिंग स्टाफ पर भारी मानसिक दबाव होता है, जिससे ऐसी मानवीय भूल होने की आशंका बढ़ जाती है।