‘लोग सोचेंगे मैं सेट हो गई हूं’, जब 4 लाख का बैग खरीदना बनी समीरा की मजबूरी

समीरा ने अपनी अलमारी से एक 'डियोर' (Dior) का बैग निकालते हुए बताया कि 2005 में उन्होंने इसे करीब 3 से 4 लाख रुपये में खरीदा था। इसकी वजह कोई जरूरत नहीं, बल्कि यह डर था कि अगर उनके पास महंगा बैग नहीं होगा, तो लोग समझेंगे कि वह इंडस्ट्री में पैर नहीं जमा पाई हैं। इसी तरह, उन्होंने सिर्फ 'एयरपोर्ट लुक' के ट्रेंड में बने रहने के लिए 1.7 लाख रुपये का 'लुई विट्टों' (Louis Vuitton) बैग खरीदा था। उनके वॉर्डरोब में 2.5 लाख की 'शनैल' (Chanel) जैकेट भी शामिल थी, जिसे वह अब अपनी पुरानी पहचान का हिस्सा मानती हैं।