भारत-सेशेल्स संबंधों को मिलेगी नई मजबूती, PM नरेंद्र मोदी बोले- हिंद महासागर की सुरक्षा हमारी साझा विरासत और जिम्मेदारी

India-Seychelles Relations:प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सेशेल्स दौरे ने भारत और सेशेल्स की दोस्ती को नई मजबूती दी है। दोनों देशों ने कई अहम समझौतों पर हस्ताक्षर किए। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि हिंद महासागर सिर्फ एक समुद्र नहीं, बल्कि भारत और सेशेल्स का साझा घर है। इसकी सुरक्षा, स्थिरता और समृद्धि दोनों देशों की साझा जिम्मेदारी है। उन्होंने आर्थिक, डिजिटल, स्वास्थ्य, रक्षा और समुद्री सहयोग को आगे बढ़ाने का भी भरोसा दिया।