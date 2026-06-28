बांग्लादेश लौटेंगी पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना, मौत की सजा को लेकर बोली- ‘मैं नहीं डरती’

अपने खिलाफ दिए गए फैसले पर इंटरव्यू में उन्होंने कहा, न्यायपालिका को प्रतिरोध का हथियार बना दिया गया है, जिससे आवामी लीग को नेतृत्व विहीन किया जा सके। पहले भी ऐसे प्रयास हुए हैं और असफल रहे हैं। मौत से मैं नहीं डरती। मैंने 1975 में अपने माता-पिता, भाइयों, लगभग पूरे परिवार को खो दिया। मुझ पर 21 अगस्त को ग्रेनेड से हमला हुआ। अनेक साजिशें मेरे खिलाफ रची गईं, लेकिन मैं लोगो के साथ हर बार खड़ी रही। मुझे जनता ने 5 बार प्रधानमंत्री चुना। देश के लिए मैंने काम किया। मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहती हूं कि सभी बाधाओं-साजिशों को पार कर मैं इस वर्ष अपने देश लौटूंगी।