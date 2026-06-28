28 जून 2026,

रविवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

T20 World Cup 2026

Fifa World Cup 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

बांग्लादेश लौटेंगी पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना, मौत की सजा को लेकर बोली- ‘मैं नहीं डरती’

Sheikh Hasina: बांग्लादेश छोड़ने के लगभग दो साल बाद भी शेख हसीना का आत्मविश्वास कायम है। मौत की सजा, अवामी लीग पर प्रतिबंध और देश में जारी राजनीतिक उथल-पुथल पर उन्होंने इंटरव्यू में बेबाकी से अपनी बात रखी। पढ़ें पूरी रिपोर्ट।
2 min read
Google source verification

भारत

image

Satya Brat Tripathi

Jun 28, 2026

Sheikh Hasina Latest News.

बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना। (Photo- ANI)

Sheikh Hasina on Bangladesh Return: बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना भारत में है और वे यहां निर्वासित जीवन बिता रही हैं। उन्हें अगस्त 2024 में छात्रों के हिंसक-विरोध प्रदर्शनों और तख्ता पलट के बाद अपना पद छोड़कर हेलीकॉप्टर से भागकर भारत आना पड़ा था। उनकी बांग्लादेश वापसी को लेकर कई कयास लगाए जाते रहे हैं, लेकिन अब वे वतन वापसी को तैयार है। उन्होंने कहा कि मैं इसी साल अपने मुल्क लौटूंगी।

बांग्लादेश वापसी को लेकर एनडीटीवी को दिए ई-मेल इंटरव्यू में पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने कहा, 'यह मेरी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा का सवाल नहीं है। यह बांग्लादेश के लोगों के राजनीतिक अधिकारों, लोकतंत्र की बहाली, कानून के शासन और मुक्ति संग्राम की भी भावना से जुड़ा विषय है। सत्ता के लिए मैं राजनीति नहीं करती। देश के लोगों के कल्याण और राष्ट्रपिता बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान के 'सोनार बांग्ला' के सपने को साकार करने के लिए राजनीति करती हूं।'

मैं मौत से नहीं डरती..मैंने लगभग पूरे परिवार को खो दिया

अपने खिलाफ दिए गए फैसले पर इंटरव्यू में उन्होंने कहा, न्यायपालिका को प्रतिरोध का हथियार बना दिया गया है, जिससे आवामी लीग को नेतृत्व विहीन किया जा सके। पहले भी ऐसे प्रयास हुए हैं और असफल रहे हैं। मौत से मैं नहीं डरती। मैंने 1975 में अपने माता-पिता, भाइयों, लगभग पूरे परिवार को खो दिया। मुझ पर 21 अगस्त को ग्रेनेड से हमला हुआ। अनेक साजिशें मेरे खिलाफ रची गईं, लेकिन मैं लोगो के साथ हर बार खड़ी रही। मुझे जनता ने 5 बार प्रधानमंत्री चुना। देश के लिए मैंने काम किया। मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहती हूं कि सभी बाधाओं-साजिशों को पार कर मैं इस वर्ष अपने देश लौटूंगी।

राजनीतिक वापसी कितनी संभव?

इंटरव्यू में पार्टी पर प्रतिबंध और कई मामलों के बावजूद राजनीतिक वापसी के सवाल पर शेख हसीना ने कहा, आवामी लीग की राजनीतिक वापसी किसी सरकार की कृपा पर नहीं निर्भर है। पार्टी के कार्यालय बंद किए जा सकते हैं। राजनीतिक गतिविधि पर रोकी जा सकती है, लेकिन लोगों के दिलों से आवामी लीग को मिटाया नहीं जा सकता है। उन्होंने कहा कि लोग पार्टी के समर्थन में रैलियां निकाल रहे, कार्यक्रमों में शामिल हो रहे। यह पार्टी के फिर से उभरने के संकेत हैं।

चरमपंथ के लिए जगह बनाई गई

एक अन्य सवाल के जवाब में उन्होंने कहा, बांग्लादेश का जन्म, सैन्य शासन, भेदभाव, दम और सांप्रदायिक राजनीति के खिलाफ था। बांग्लादेश के संविधान की नींव राष्ट्रवाद, लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता और सामाजिक न्याय पर आधारित थी। इस आधार को कमजोर करना बांग्लादेश की मूल पहचान पर हमला है। उन्होंने कहा,5 अगस्त के बाद मुक्ति संग्राम की भावना पर हमला, स्वतंत्रता सेनानियों का अपमान, स्मारकों को नुकसान, राष्ट्रपिता के निवास पर हमले और अल्पसंख्यकों, मंदिरों, सूफी दरगाहों और सांस्कृतिक संस्थानों को निशाना बनाया गया। 'जय बंगला' नारे को अपराध की तरह देखा गया। यह बांग्लादेश को विफल राज्य की दिशा में ला जा रहा।

BNP और अवामी लीग गुप्त बातचीत पर क्या बोली हसीना?

BNP और अवामी लीग पर प्रतिबंध हटाने को लेकर बैकचैनल बातचीत के सवाल पर उन्होंने कहा, लोगों को भ्रमित करने के लिए फैलाया गया है। मेरा स्पष्ट रुख है कि लोकतंत्र, चुनावी अधिकार और न्याय जैसे मसले गुप्त सौदेबाजी का विषय नहीं हो सकते। ये जनता के संवैधानिक अधिकार हैं। उन्होंने कहा, राजनीतिक दल या किसी व्यक्ति के खिलाफ मामला है तो स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायिक प्रक्रिया के तहत सुनवाई होनी चाहिए। राजनीतिक दबाव में चलने वाले न्यायाधिकरणों के माध्यम से नहीं।

खबर अपडेट हो रही है...

पश्चिम बंगाल में भी लागू होगा UCC, मंत्री दिलीप घोष बोले- विधानसभा में बिल पास होना तय

ये भी पढ़ें
Dilip Ghosh on UCC Bill in West Bengal.

खबर शेयर करें:

Published on:

28 Jun 2026 02:21 pm

Hindi News / National News / बांग्लादेश लौटेंगी पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना, मौत की सजा को लेकर बोली- ‘मैं नहीं डरती’

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

‘BBA में ग्रेजुएट, एक साल में 19 बार किया विदेश का दौरा’, कौन है फैयाज प्रेमजी; जिसका मुहर्रम पर मुंबई को दहलाने का था प्लान

Faiyaz Premji Arrested
राष्ट्रीय

Ketan Murder Case: पुलिस ने सिया और चेतन से आमने-सामने बैठाकर की पूछताछ, केतन की हत्या को लेकर हुए कई अहम खुलासे

Pune fort murder
राष्ट्रीय

Mann Ki Baat: पीएम नरेंद्र मोदी की अपील के बाद देश में सोना खरीदना कम हुआ या नहीं,जानिए एक्सपर्ट्स से

PM Modi Appeal not to Buy Gold Impact News
राष्ट्रीय

पश्चिम बंगाल में भी लागू होगा UCC, मंत्री दिलीप घोष बोले- विधानसभा में बिल पास होना तय

Dilip Ghosh on UCC Bill in West Bengal.
राष्ट्रीय

PM मोदी ने बताया कैसे आम लोगों ने बचाया देश को संकट से, Made in India C295 विमान का भी किया जिक्र

Maan Ki Baat
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.