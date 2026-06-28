TMC Crisis: तृणमूल कांग्रेस में बढ़ता जा रहा विवाद, ममता बनर्जी गुट ने रितब्रत पर फिर ठोका केस

इससे पहले शनिवार को पार्टी के कालीघाट गुट ने प्रगति मैदान और न्यू टाउन थाने में भी इसी तरह की शिकायतें दी थीं। पार्टी के अंदर यह झगड़ा पिछले एक महीने से चल रहा है और अब दोनों तरफ से कानूनी और संगठनात्मक हथियार इस्तेमाल किए जा रहे हैं।