TMC Crisis: तृणमूल कांग्रेस में बढ़ता जा रहा विवाद, ममता बनर्जी गुट ने रितब्रत पर फिर ठोका केस

टीएमसी सुप्रीमो ममता बनर्जी (फोटो: ANI )
तृणमूल कांग्रेस में विवाद बढ़ता जा रहा है। ममता बनर्जी गुट ने रविवार को फिर से अपने बागी नेता रितब्रत बनर्जी और उनके साथियों के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है।
आरोप लगाया गया है कि वे पार्टी का नाम, चिन्ह और पदों का गलत इस्तेमाल करके कार्यकर्ताओं और समर्थकों को भ्रमित कर रहे हैं। यह शिकायत टीएमसी की संयुक्त राष्ट्रीय सचिव डोला सेन ने की है।
इससे पहले शनिवार को पार्टी के कालीघाट गुट ने प्रगति मैदान और न्यू टाउन थाने में भी इसी तरह की शिकायतें दी थीं। पार्टी के अंदर यह झगड़ा पिछले एक महीने से चल रहा है और अब दोनों तरफ से कानूनी और संगठनात्मक हथियार इस्तेमाल किए जा रहे हैं।
बंगाल में विधानसभा चुनाव में मिली करारी हार के बाद टीएमसी दो टुकड़ों में बंट गई। रितब्रत बनर्जी गुट अलग रास्ता अपनाने लगा। ममता गुट इसे बर्दाश्त नहीं कर रहा।
दोनों पक्ष अब दावा कर रहे हैं कि असली पार्टी और उसका संगठन उनका ही है। डोला सेन ने कहा कि बागी लोग जानबूझकर पार्टी की ब्रांडिंग का दुरुपयोग कर रहे हैं।
इससे आम कार्यकर्ता कन्फ्यूज हो रहे हैं। उन्होंने पुलिस से मांग की है कि इस मामले की जांच हो और दोषियों पर कार्रवाई की जाए।
रितब्रत बनर्जी के समर्थक का दावा है कि पार्टी में लोकतंत्र की कमी हो गई है। वे पुरानी नीतियों में बदलाव चाहते हैं। लेकिन ममता गुट इसे साफ तौर पर बगावत मान रहा है। सूत्रों के मुताबिक, दोनों तरफ से अब और भी कानूनी कदम उठाए जा सकते हैं।
पार्टी के अंदरूनी सूत्र बताते हैं कि यह लड़ाई सिर्फ नाम और चिन्ह की नहीं है। असल में यह पूरे संगठन पर कब्जे की जंग है। अगर जल्दी सुलझाया नहीं गया तो पार्टी को बड़ा नुकसान हो सकता है।
टीएमसी कार्यकर्ता इस पूरे मामले से परेशान हैं। एक तरफ ममता दीदी का लंबा संघर्ष, दूसरी तरफ नए चेहरे जो बदलाव की बात कर रहे हैं। कई जिला स्तर के नेता दोनों तरफ से संपर्क में हैं और स्थिति का जायजा ले रहे हैं।
अभी दोनों गुट एक-दूसरे पर आरोप-प्रत्यारोप लगा रहे हैं। ममता गुट संगठनात्मक बैठकें तेज कर दिया है जबकि रितब्रत पक्ष भी अपने समर्थकों को एकजुट करने में लगा है।
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