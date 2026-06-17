‘नंदीग्राम में हार के बाद भी ऐसा किया था’, ममता बनर्जी के कोर्ट जाने पर CM शुभेन्दु अधिकारी ने कसा तंज

शुभेन्दु अधिकारी, मुख्यमंत्री, पश्चिम बंगाल (फाइल फोटो - आईएएनएस)
Suvendu Adhikari on Mamata Banerjee: पश्चिम बंगाल में भवानीपुर विधानसभा चुनाव परिणाम को कलकत्ता हाईकोर्ट में चुनौती दिए जाने पर मुख्यमंत्री शुभेन्दु अधिकारी ने ममता बनर्जी पर निशाना साधा है। फलता में पत्रकारों से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि पिछली बार भी ऐसा ही हुआ था, जब उन्होंने नंदीग्राम विधानसभा सीट से जीत हासिल की थी। शुभेन्दु अधिकारी का यह बयान ऐसे समय आया है जब ममता बनर्जी ने भवानीपुर चुनाव नतीजों को अदालत में चुनौती दी है।
खबर अपडेट की जा रही है…
बड़ी खबरेंView All
राष्ट्रीय
ट्रेंडिंग