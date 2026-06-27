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कोलकाता पुलिस का बड़ा एक्शन! जबरन वसूली और छेड़छाड़ के आरोप में पूर्व TMC पार्षद गिरफ्तार

Kolkata Police: पुलिस ने बताया कि कोलकाता के पूर्व पार्षद तारकेश्वर चक्रवर्ती को धोखाधड़ी, जालसाजी, चोरी और एक महिला की गरिमा को ठेस पहुँचाने के आरोपों में गिरफ़्तार किया गया।
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कोलकाता

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Shaitan Prajapat

Jun 27, 2026

Kolkata Police Arrest Former TMC Councillor

कोलकाता के पूर्व पार्षद तारकेश्वर चक्रवर्ती गिरफ्तार

Kolkata Police Arrest Former TMC Councillor: पुलिस ने जबरन वसूली और छेड़छाड़ के आरोप में कोलकाता नगर निगम (केएमसी) के तृणमूल कांग्रेस के एक और पूर्व पार्षद को गिरफ्तार किया है। तृणमूल नेता तारकेश्वर चक्रवर्ती दक्षिण कोलकाता के सर्वे पार्क क्षेत्र में स्थित केएमसी के वार्ड नंबर 104 के पार्षद थे। इसके अलावा, तारकेश्वर केएमसी के बरो नंबर 11 के अध्यक्ष भी थे। पुलिस ने उन्हें शनिवार को गिरफ्तार किया।

तारकेश्वर के खिलाफ दो एफआईआर दर्ज

पुलिस ने बताया कि सर्वे पार्क पुलिस स्टेशन में तारकेश्वर के खिलाफ दो एफआईआर दर्ज है। वह संतोषपुर के कालीकुमार मजूमदार रोड का निवासी है। पहली एफआईआर में तृणमूल के इस नेता पर छेड़छाड़ का आरोप लगाया गया है। इसके अलावा, उनके खिलाफ गैरकानूनी रूप से काम में बाधा डालना, मारपीट, संपत्ति को नुकसान पहुंचाना, किसी महिला को निर्वस्त्र करने के इरादे से बल प्रयोग करना, धमकाना, चोरी और अनाधिकृत प्रवेश जैसी धाराएं भी जोड़ी गई हैं।

जबरन वसूली का आरोप

दूसरी एफआईआर में उनके खिलाफ जबरन वसूली का आरोप है। पुलिस ने बताया कि तारकेश्वर के खिलाफ सर्वे पार्क पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई गई थी। 23 जून को इसी आधार पर दो एफआईआर दर्ज की गईं। उन्हें शनिवार को शहर की अदालत में पेश किया जाएगा। पुलिस तृणमूल नेता से पूछताछ के लिए उनकी हिरासत मांगेगी।

विधानसभा चुनाव में टीएमसी की करारी हार

राज्य विधानसभा चुनावों में तृणमूल की करारी हार के बाद से, तृणमूल कांग्रेस और पार्टी द्वारा संचालित कई नागरिक निकायों में विभाजन उभर कर सामने आए हैं। कोलकाता नगर निगम (KMC) बोर्ड को भंग कर दिया गया है. कोलकाता के मेयर फिरहाद हकीम ने इस्तीफा दे दिया, जिसके परिणामस्वरूप नागरिक बोर्ड भंग हो गया।

अब तक 11 पूर्व टीएमसी पार्षद गिरफ्तार

सरकार परिवर्तन के बाद से पुलिस ने तृणमूल के कई पार्षदों को गिरफ्तार किया है। इनमें से अधिकतर पर जबरन वसूली, भ्रष्टाचार और जबरदस्ती के आरोप हैं। इस बार वार्ड नंबर 104 के तारकेश्वर का नाम भी इस सूची में जुड़ गया है। अब तक, केएमसी के तृणमूल कांग्रेस के लगभग 11 पूर्व पार्षदों को इसी तरह के आरोपों में पुलिस ने गिरफ्तार किया है।

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Updated on:

27 Jun 2026 04:11 pm

Published on:

27 Jun 2026 03:48 pm

Hindi News / National News / कोलकाता पुलिस का बड़ा एक्शन! जबरन वसूली और छेड़छाड़ के आरोप में पूर्व TMC पार्षद गिरफ्तार

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