कोलकाता पुलिस का बड़ा एक्शन! जबरन वसूली और छेड़छाड़ के आरोप में पूर्व TMC पार्षद गिरफ्तार

पुलिस ने बताया कि सर्वे पार्क पुलिस स्टेशन में तारकेश्वर के खिलाफ दो एफआईआर दर्ज है। वह संतोषपुर के कालीकुमार मजूमदार रोड का निवासी है। पहली एफआईआर में तृणमूल के इस नेता पर छेड़छाड़ का आरोप लगाया गया है। इसके अलावा, उनके खिलाफ गैरकानूनी रूप से काम में बाधा डालना, मारपीट, संपत्ति को नुकसान पहुंचाना, किसी महिला को निर्वस्त्र करने के इरादे से बल प्रयोग करना, धमकाना, चोरी और अनाधिकृत प्रवेश जैसी धाराएं भी जोड़ी गई हैं।